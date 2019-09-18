Son Dakika Haberleri: Elazığ'daki tefecilik operasyonu
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Elazığ'daki tefecilik operasyonu

1 saat önce

Elazığ'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Elazığ'daki tefecilik operasyonu, System.String[]

Elazığ'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da önceki gün düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda boş ve doldurulmuş senet ele geçirilmişti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:10 Kaynak: AA
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