Elazığ'daki tefecilik operasyonu

Elazığ'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da önceki gün düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda boş ve doldurulmuş senet ele geçirilmişti.