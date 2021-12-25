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Son dakika haberleri | Elazığ'daki Tırpan Operasyonu'nda 2 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri | Elazığ'daki Tırpan Operasyonu'nda 2 tutuklama

25.12.2021 16:56

Son dakika 3. sayfa haberi: Elazığ'daki Tırpan Operasyonu'nda 2 tutuklama Polis ekipleri tarafından 27 ilde düzenlenen organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik başlatılan "Tırpan Operasyonu" kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak...

Elazığ'daki Tırpan Operasyonu'nda 2 tutuklama

ELAZIĞ - Polis ekipleri tarafından 27 ilde düzenlenen organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik başlatılan "Tırpan Operasyonu" kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 24 Aralık 2021 tarihinde, Elazığ'ın da aralarında olduğu 27 ilde organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden şüphelilere yönelik "Tırpan Operasyonu" düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde iki şüphelinin silah sattığı bilgisi alındı. Ekipler, yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli A.H. ve İ.B.'yi tespit etti. Şüphelilerin evlerine, iş yerlerine ve depolarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet antika av tüfeği, 65 adet fişek, 12 adet tüfek fişeği, 7 adet mermi fişeği, 11 adet boş kovan ile silah yapımında kullanılan 58 adet tabanca gövde ve parçaları, 17 adet el yapımı tabanca namlusu, 27 adet çeşitli ebatlarda şarjör gövdesi, kurusıkı tabancaların namlusunu açmada kullanılan CNC cihazı, spiral ve taşlama makineleri ile matkap ele geçirilirken, 2 kilogram 48 gram da metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri | Elazığ'daki Tırpan Operasyonu'nda 2 tutuklama
Son dakika haberleri | Elazığ'daki Tırpan Operasyonu'nda 2 tutuklama
Son dakika haberleri | Elazığ'daki Tırpan Operasyonu'nda 2 tutuklama

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Elazığ'daki Tırpan Operasyonu'nda 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Elazığ'daki Tırpan Operasyonu'nda 2 tutuklama - Son Dakika
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