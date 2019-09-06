Elazığ'daki trafik kazası

Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ninenin ardından, yaralanan 8 yaşındaki torunu da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yurtbaşı beldesi yolunda 3 Eylül'de düğünden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışırken Hakan K. idaresindeki 23 K 0974 plakalı otomobilin çarpması sonucu Güray Özün'ün (59) hayatını kaybettiği kazada yaralanan torunu Resul Berkay Emre de tedavi gördüğü Fırat Üniversite'sinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Emre'nin cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

Elazığ'da Yurtbaşı beldesi yolunda 3 Eylül'de Hakan K. idaresindeki 23 K 0974 plakalı otomobil, bir düğünden evlerine döndükleri sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Güray Özün (59) ile torunu Resul Berkay Emre'ye çarpmış, ağır yaralanan Özün, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Torunu Emre ise Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.