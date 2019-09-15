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Elazığ'daki trafik kazası

13 dakika önce

Elazığ'da traktör ile pikabın çarpıştığı kazada yaralanan Savaş Çulcu, yaşamını yitirdi.

Elazığ'daki trafik kazası, System.String[]

Elazığ'da traktör ile pikabın çarpıştığı kazada yaralanan Savaş Çulcu, yaşamını yitirdi.

Dün akşam Elazığ- Malatya kara yolunda Serdar Tuzsuzoğlu idaresindeki 23 DJ 056 plakalı pikabın, Savaş Çulcu yönetimindeki 23 AAD 056 plakalı traktöre çarpması sonucu yaşanan kazada yaralanan sürücü Tuzsuzoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan diğer 2 kinin tedavisi sürüyor.

Malatya, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:02 Kaynak: AA
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