Elazığ'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

09.04.2022 19:16
Elazığ'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Ekber Kara idaresindeki 23 LV 885 plakalı otomobil, Keban kara yolu Beşik köyü mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 23 ACB 157 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir bölümü kapanan yolda trafik akışı kontrollü sağlandı.

Elazığ'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Elazığ'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Elazığ'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Elazığ'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Otomobil, Elazığ, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
19:03 Chelsea, deplasmanda Southampton'ı 6-0 mağlup etti
19:02 Malatya'daki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Depremler bu hatta doğru ilerliyor
18:41 Yürüyüşe çıkan genç kız, 7 köpeğin saldırısına uğradı
18:23 İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
18:12 Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı
18:02 Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
17:23 Ali Koç'tan kürsüde Uğur Dündar'a gönderme: Kovaladığımız insanlar sayenizde kulübe giriyor, dikkat edin
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
17:08 Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 19:27:35. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement