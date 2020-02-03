Elazığ'daki tüm spor faaliyetleri 3. kez ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Elazığ'daki tüm spor faaliyetleri 3. kez ertelendi - Son Dakika Spor

Elazığ'daki tüm spor faaliyetleri 3. kez ertelendi

6 saat önce

Elazığ İl Spor Güvenlik Kurulu, yaşanan deprem sonrası Elazığ'da hafta sonu yapılması gereken müsabakaları erteledi.

Elazığ'daki tüm spor faaliyetleri 3. kez ertelendi, System.String[]

Elazığ İl Spor Güvenlik Kurulu, yaşanan deprem sonrası Elazığ'da hafta sonu yapılması gereken müsabakaları erteledi.


Elazığ'da sportif anlamdaki hayat ilerlemiyor. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kentteki tüm sportif faaliyetleri 3. kez ertelendi. Buna göre Elazığ Belediyespor'un TFF 3. Lig 2. Grup'un 22. haftasında Cizrespor ile oynayacağı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Elazığ İl Özel İdare'nin Galatasaray'la oynayacağı ve kentteki amatör maçlar İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla ileri bir tarihe ertelendi. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:18 Kaynak: İHA
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