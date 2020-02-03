Son Dakika › Spor › Elazığ'daki tüm spor faaliyetleri 3. kez ertelendi - Son Dakika Spor
Elazığ'daki tüm spor faaliyetleri 3. kez ertelendi
6 saat önce
Elazığ İl Spor Güvenlik Kurulu, yaşanan deprem sonrası Elazığ'da hafta sonu yapılması gereken müsabakaları erteledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:18 Kaynak: İHA
Elazığ İl Spor Güvenlik Kurulu, yaşanan deprem sonrası Elazığ'da hafta sonu yapılması gereken müsabakaları erteledi.
Elazığ'da sportif anlamdaki hayat ilerlemiyor. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kentteki tüm sportif faaliyetleri 3. kez ertelendi. Buna göre Elazığ Belediyespor'un TFF 3. Lig 2. Grup'un 22. haftasında Cizrespor ile oynayacağı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Elazığ İl Özel İdare'nin Galatasaray'la oynayacağı ve kentteki amatör maçlar İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla ileri bir tarihe ertelendi. - ELAZIĞ
Son Dakika Depremin ardından çıkan 'Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' haberlerine Sunal ailesinden yalanlama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz Erdoğan "Neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve duyurdu: Sayın başkanla mutabık kaldık Denizlispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı