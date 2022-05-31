ELAZIĞ'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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ELAZIĞ'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

31.05.2022 19:05

ELAZIĞ'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 7 kilo esrar ve 9 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 7 kilo esrar ve 9 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, polis uygulama noktasında durdurulan bir kamyonun kupa kısmında narkotik köpeği 'Nina' yardımıyla yapılan aramalarda 6 parça halinde 7 kilo esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü A.Ö.O. (31) gözaltına alındı.

Bir başka olayda ise, Yunus timleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, satışa hazır 3 parça halinde 9 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Araç sürücüsü A.Ç. (27) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ELAZIĞ'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
ELAZIĞ'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
ELAZIĞ'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
ELAZIĞ'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

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Kaynak: DHA

Metamfetamin, Tragger, Esrar, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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