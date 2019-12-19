Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

6 saat önce

Elazığ'da polisin yaptığı "Şok" uygulamada silah ve uyuşturucu ile yakalanan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

Elazığ'da polisin yaptığı "Şok" uygulamada silah ve uyuşturucu ile yakalanan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "Şok" uygulamalar yaptı. Ekiplerin yaptığı uygulama sırasında belirlenen bir araç durdurulmak istendi. Durmayan araç kaçarken, polis peşine düştü. Bu sırada şüpheliler araçtan 1 adet pompalı tüfek ile 40 gram metamfetamini dışarı attı. Bir süre daha kaçan şüpheliler, araçtan inerek bir apartmana gizlendi. 3 şüpheli peşlerini bırakmayan polis tarafından saklandıkları binada yakalandı.


Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bereyle yüzünü tamamen kapatan şüpheli, yürümekte zorlandı
Son Dakika: Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü Eşini öldürdüğü öne sürülen uzman çavuşun "İstem dışı oldu" sözlerine mahkeme başkanı tepki gösterdi 14 yaşındaki erkek çocuğuna 1 sene boyunca cinsel istismar uyguladı! Videoya kaydetti, şantaj yaptı

Son Dakika Haberleri
23:18 Burhan Kuzu, FETÖ'nün sosyal medyadaki kirli planını açıkladı - Son Dakika Haber
23:03 14 yaşındaki erkek çocuğuna 1 sene boyunca cinsel istismar uyguladı! Videoya kaydetti, şantaj yaptı - Son Dakika Haber
23:01 Londra'da 5. kattan beton zemine düşüp kurtulan 6 yaşındaki çocuk konuşmaya başladı - Son Dakika Haber
22:27 Son dakika: Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması: Mevzuata aykırı santrallere tüm cezai işlemleri uygulayacağız - Son Dakika Haber
22:19 4 iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 23:22:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]