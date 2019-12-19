Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliden biri tutuklandı.

Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezinde "şok uygulama" sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir araçtan pompalı tüfek ile 40 gram metamfetamin atan şüpheli M.A, K.D ve R.T gözatlına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliden M.A. tutuklandı, K.D ve R.T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bereyle yüzünü tamamen kapatan şüpheli, yürümekte zorlandı
Balina kusmuğu operasyonu! Değeri tamı tamına 2,5 milyon TL Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden rüşvet iddialarına yanıt: Yetim hakkını korumakta tereddüt etmeyeceğiz Doktorlar bile şaşırdı! Hastanın anüsünden 18 santimetre uzunluğunda, 5 santimetre kalınlığında şişe çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
20:15 Kore gazisi Aktaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
20:14 )) sivas'tan kartal'a dehşet takibi bıçak alırken güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
20:14 Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı - Son Dakika
20:12 Aynı iş yerinde çalıştığı kadını öldüren sanığa 18 yıl hapis - Son Dakika
20:12 Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika
18:25 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 20:16:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]