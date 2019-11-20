Elazığ'daki yangın

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yangında evleri kullanılamaz hale gelen veya ağır hasar gören 6 aile için yardım kampanyası başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Arıcak Kaymakamlığı, Karakaş köyünde çıkan yangında evleri ağır hasar gören 30 kişiden oluşan 6 aile için sağduyulu vatandaşların talebi doğrultusunda yardım kampanyası başlattı.



Bu kapsamda Kaymakamlık tarafından ilçe genelinde mahalle ve köylerde, muhtar, imam ve gönüllü kişilerin katılımıyla oluşturulan komisyonlar aracılığıyla hayırseverlerden imza karşılığında yardım toplanacak.



Tutanak karşılığında alınacak yardımlar, evleri yanan ailelerin asli ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kaymakamlığın ilgili hesabına yatırılacak.

İlçe dışından yapılacak yardımlar Elazığ ve İstanbul Arıcaklılar Derneği tarafından koordine edilerek ilgili hesaba aktarılacak.



Karakaş köyünde önceki gün Yaşar Özelçi'ye ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevresindeki 5 eve sıçramış, ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında 6 ev ağır hasar görmüştü.