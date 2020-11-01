Elazığ'daki yangında 500 dönüm alan zarar gördü, binlerce arı öldü - Son Dakika

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesi Topaluşağı köyünde dün gece çıkan yangında 500 dönümlük alan zarar gördü. Köy sakinlerinin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında binlerce arı öldü, 1500'e yakın kayısı ve çeşitli meyve ağacı da yandı.

Baskil ilçesi Topaluşağı köyündeki alanda gece saat 01.30'da yangın çıktı. Elektrik tellerinden çıktığı değerlendirilen yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin dakikalar içerisinde evlerinin yakınına sıçraması nedeniyle köylüler büyük panik yaşadı. Yangın sabaha doğru söndürülürken, verdiği zarar gün doğunca ortaya çıktı. Alanda bulunan arı kovanlarındaki binlerce arı ölürken, 1500 civarında kayısı ve çeşitli meyve ağacı yandı. Sulama sistemi ise kullanılamaz hale geldi.