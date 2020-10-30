Elazığ'daki yangında ölen 8 aylık Hiranur'un ağabeyi Kağan da yaşamını yitirdi - Son Dakika

Elazığ'da dün bir apartmanın bodrum katında çıkan, 8 aylık Hiranur Kaplan'ın öldüğü yangında ağır yaralanan Kağan Duha da (4) yaşamını yitirdi.

Dün Çaydaçıra Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında oturan Kaplan ailesinin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Kağan Duha'yı ağır yaralı olarak kurtarırken, 8 aylık kardeşi Hiranur'un ise cansız bedenine ulaşıldı. Ağır yaralı olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kağan Duha, buradaki tedavisinin ardından Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Yanık ünitesinde süren tedavisinde Kağan Duha, bugün doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.