Son Dakika Haberleri: Elazığ'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 2 Tutuklama

Elazığ'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 2 Tutuklama

1 saat önce

Elazığ merkezli 2 ilde yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 2 Tutuklama, System.String[]
Elazığ merkezli 2 ilde yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri savcılık koordinesinde yasal olmayan sanal bahis oyunları oynatan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında müşterek bahis ve şans oyunları düzenlemesi kanununa muhalefet suçunu işleyen çok sayıda şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şahıslara yönelik Elazığ ve Mersin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen ve mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken 7'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:03 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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