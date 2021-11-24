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ELAZIĞ'DAKİ YURTLARDA KALAN ÖĞRENCİLERE, KENTİN KÜLTÜRÜ TANITILDI - Son Dakika

ELAZIĞ'DAKİ YURTLARDA KALAN ÖĞRENCİLERE, KENTİN KÜLTÜRÜ TANITILDI

24.11.2021 11:53

ELAZIĞ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye'de ilk defa her ayın 23'ünde yurtlarda şehrin tanıtımı için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

ELAZIĞ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye'de ilk defa her ayın 23'ünde yurtlarda şehrin tanıtımı için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Elazığ Gençlik ve Spor Müdürü Abdulsamet Eren,"Kültürümüzü dışarıdan gelen öğrencilere aktarmamız gerekiyor. Öğrencilerimizin tatmış oldukları yemeklerle halk oyunları ve kürsübaşı etkinliklerimizle onların mutluluğuna şahit olduk"dedi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından il dışından gelip öğrenci yurtlarına yerleşen öğrencilerin barınma ve beslenmenin dışında sanatsal faaliyetlerle moral ve motivasyonların artırılması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye'de ilk defa her ayın 23'ünde yurtlarda şehrin tanıtımı için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Harput kız öğrenci yurdunda başlayan etkinliklerde Elazığ'ın yöresel yemeklerinden sırın, içli köfte, taş ekmeği, Harput köfte, badem şekeri ve peyniri ekmek öğrencilere tattırıldı. Daha sonra halk oyunları ekibi tarafından folklor gösterisi ve kürsübaşı etkinliği düzenlendi. Etkinliklere katılan öğrenciler yöresel yemeklerin tadını çıkarırken folklor ve kürsübaşı ile doyasıya eğlendi.

'ÇOK KEYİFLİ GÜN OLDU'

Öğrencilerden Saadet Aslan,"Elazığ yöresel yemek günü yapıldı. Yemekler gerçekten çok güzel, lezzetli. Çok keyifli bir gün oldu. Zaten yurt ve çalışanlar her zaman çok ilgili. Her şey çok güzel gidiyor. Elazığ'ın kendine özel birçok yemeğini tattım ama özellikle de taş ekmeği çok güzeldi" dedi.

Öğrencilerden Fatmanur Bilişik,"Burada ilk önce yöresel yemeklerimizi ondan sonra halk oyunlarımızı gördük. Ekibimize teşekkür ediyoruz, çok güzel bir görsel şölendi. Şu anda da kürsübaşı ekibimizle kulaklarımızın pasını sileceğimiz bir dinleti olacak inşallah. Ben çok aşırı mutlu oldum. Sınavlarım vardı, stresimi atmış bulunmaktayım. O kadar güzel şeyler oldu ki herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

'ZENGİN BİR KÜLTÜRE SAHİBİZ'

Elazığ Gençlik ve Spor Müdürü Abdulsamet Eren, yurtlarda beslenme ve barınma imkanlarının dışında sosyal donatılar, spor alanları, eğitim odaları ve genç ofisleri ile mükemmel yurtlara sahip olduklarını söyledi. Eren, şunları söyledi:

"İlimize gelen öğrencileri şanslı görüyorum. Yurtlarımızda sanatsal ve sportsal faaliyetler içerisinde ilimizde her ayın 23'ünde öğrencilerimize yöresel yemeklerimizi tattırıyoruz. Yine bununla birlikte yemeğin akabinde de kürsübaşı, halk oyunları faaliyetimizi icra ettik. Öğrencilerimiz gerçekten bundan çok mutlu oldular. Buradaki amacımız öncelikle biz Elazığ olarak çok zengin bir kültüre sahibiz. Dolayısıyla bu kültürümüzü, zenginliğimizi dışarıdan gelen öğrencilere aktarmamız gerekiyor. Öğrencilerimiz tatmış oldukları hem yemeklerle hem de halk oyunları ve kürsübaşı etkinliklerimizi de görerek onların mutluluğuna şahit olduk."

ELAZIĞ'DAKİ YURTLARDA KALAN ÖĞRENCİLERE, KENTİN KÜLTÜRÜ TANITILDI
ELAZIĞ'DAKİ YURTLARDA KALAN ÖĞRENCİLERE, KENTİN KÜLTÜRÜ TANITILDI
ELAZIĞ'DAKİ YURTLARDA KALAN ÖĞRENCİLERE, KENTİN KÜLTÜRÜ TANITILDI
ELAZIĞ'DAKİ YURTLARDA KALAN ÖĞRENCİLERE, KENTİN KÜLTÜRÜ TANITILDI

Yemek Tarifi, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DAKİ YURTLARDA KALAN ÖĞRENCİLERE, KENTİN KÜLTÜRÜ TANITILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DAKİ YURTLARDA KALAN ÖĞRENCİLERE, KENTİN KÜLTÜRÜ TANITILDI - Son Dakika
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