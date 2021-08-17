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Elazığ'dan 18 şehrin baraj ve göletlerine 12 milyon yavru sazan takviyesi - Son Dakika

Elazığ'dan 18 şehrin baraj ve göletlerine 12 milyon yavru sazan takviyesi

17.08.2021 14:33
Elazığ'dan 18 şehrin baraj ve göletlerine 12 milyon yavru sazan takviyesi, System.String[]

Elazığ'ın Keban ilçesinde üretilen 12 milyon yavru balık, iç suların balık takviyesinde kullanılmak üzere 18 ile gönderildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde üretilen 12 milyon yavru balık, iç suların balık takviyesinde kullanılmak üzere 18 ile gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde bu yıl üretimi gerçekleştirilen 12 milyon yavru sazanın Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgelerindeki 18 ilde yer alan baraj gölleri ile göletlerin balık takviyesinde kullanılmak üzere hasadı yapıldı.

Keban Baraj gölü kıyısında gerçekleştirilen programda, yavru balık nakil tırlarına yüklenen yavru sazanlar İl Müftüsü Selami Aydın tarafından yaptırılan dualarla yola çıkarıldı.

Program kapsamında Keban Baraj gölüne 400 bin yavru sazan bırakılırken, katılımcılar tarafından sembolik olarak baraj gölüne kovalarla da yavru balık bırakıldı.

Programa katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, yaptığı konuşmada, su ürünleri kaynaklarının korunmasının sürdürülebilir balıkçılık açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin farklı ekolojik bölgelere sahip olması dolayısıyla çok önemli türleri barındırdığını ifade eden Yılmaz, "Bu türlerin ve bu kaynakların devamı bizim için çok önemli. Bu vesileyle Adana, Elazığ, Urfa, Bolu, Amasya, Edirne ve İzmir bölgesinde bulunan su ürünleri üretim tesislerinde ürettiğimiz bu balıkları 73 ilde 900 kaynağa bırakarak bunların hayatını devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu kaynaklar gerçekten dün de önemliydi bugün de önemli ve gelecekte de önemini muhafaza edecektir."

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan ise Elazığ'ın 68 bin hektar su yüzeyi ile balık üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Kentin sahip olduğu su potansiyeli ve kaliteli suyuyla alabalık yetiştiriciliğinde ülkenin başkenti durumunda olduğunu aktaran Karahan, şöyle konuştu:

"Son istatistiklere göre bu su kaynaklarında geçen yıl 21 bin 500 ton alabalık üreterek sadece Türkiye'nin iç piyasasına değil dünyanın bir çok ülkesine bu kaliteli sularda yetişmiş balığı insanlarımızın sofrasıyla buluşturduk. 160 aktif tesisi olan, kurulu 35 bin ton kapasite ve fiili olarak 20 bin tonun üstünde üretim yapıyoruz. Sadece alabalık değil bunun yanında iki yıldır başlattığımız ve bu yıl ürettiğimiz yaklaşık 7 bin ton somon balığını Rusya ve Japonya başta olmak üzere bir çok ülkeye ihraç ettik."

Alabalık ve somon üretiminin yanı sıra kentte 17 aktif kooperatif ve 110 ruhsatlı tekne ile yıllık 500 ton civarında sazan balığı avcılığı yapıldığını ve iç piyasaya sürüldüğünü aktaran Karahan, şöyle devam etti:

"Avcılık yoluyla yapılan balıkçılığı geliştirmek ve buradaki kazancı arttırmaya yönelik uzun yıllardır DSİ uhdesinde yürütülen bu yavru balık üretim tesislerinin geçen yıl itibariyle Bakanlığımızın protokolüyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne devri yapıldı. Bu süre zarfında bugüne kadar bu üretimi gerçekleştiren DSİ teşkilatına teşekkür ediyorum. Bu yıl Bakanlığımızın bize hedef olarak koyduğu 12 milyon yavru balık üretimini gerçekleştirdik, 400 bin yavruyu Keban Baraj sularıyla buluşturduk. Akabinde bu ürettiğimiz yavru sazanları 18 ilde baraj ve göletlere aktarmak kaydıyla nakillerini gerçekleştiriyoruz."

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut da Keban Barajı'nın Atatürk Barajı'nın ardından Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santraline sahip olduğunu aktararak, "Bu vesileyle enerji ihtiyacımızın önemli bir bölümü Keban Barajı'ndan karşılanmaktadır. Enerji ihtiyacımızın yanı sıra burada üretilen balıklar vesilesiyle ihracat kalemimiz de önemli bir rol oynamaktadır." dedi.

Türkiye, Elazığ, Tarım, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'dan 18 şehrin baraj ve göletlerine 12 milyon yavru sazan takviyesi - Son Dakika


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