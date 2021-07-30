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Elazığ'dan 5 isim, Bocce Milli Takım kampında - Son Dakika

Elazığ'dan 5 isim, Bocce Milli Takım kampında

30.07.2021 16:21
Elazığ'dan 5 isim, Bocce Milli Takım kampında, System.String[]

Elazığ'da 4 sporcu ve 1 antrenör Uluslararası Volo Müsabakaları Kadınlar, Gençler, Ümitler ve Erkekler Dünya Şampiyonası için Türk Milli Takımı kampına davet edildi.

Elazığ'da 4 sporcu ve 1 antrenör Uluslararası Volo Müsabakaları Kadınlar, Gençler, Ümitler ve Erkekler Dünya Şampiyonası için Türk Milli Takımı kampına davet edildi.

Bocce, Bowling, Dart Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Volo Müsabakaları Kadınlar, Gençler, Ümitler ve Erkekler Dünya Şampiyonası için Türk Milli Takımı kampa girecek. Ankara'da düzenlenecek olan kamp için Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Bocce Takımı'ndan 4 sporcu ile 1 antrenör organizasyona davet edildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sporcularımızı ve Milli takım antrenörümüzü emeklerinden ötürü kutluyorum. Stabil olarak bocce sahamızın olmamasından kaynaklı sporcularımız bu konu da zorlanıyordu lakin ona rağmen Türkiye Şampiyonu çıkarmayı başarıyorlardı. Yakup Kılıç Spor Salonu üst kısımda yer alan bölgeyi revize ederek asfalt serim işlemi gerçekleştirdik ve Bocce sporcularımızın daha rantabl ortamda antrenman yapmalarını sağladık. Milli Takım Antrenörü ve sporcumuz Hacı Veli Kırıcı'ya, sporcularımız Muhammet Yıldız, Ahmet Karakaş, Aleyna Yalçın ve Uğur Kebude'ye yürekten başarılar diliyorum. Beklediğimiz sonuçlarla inşallah Dünya Şampiyonası'nda görmeyi ümit ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'dan 5 isim, Bocce Milli Takım kampında
Elazığ'dan 5 isim, Bocce Milli Takım kampında
Elazığ'dan 5 isim, Bocce Milli Takım kampında

Dünya Şampiyonası, Elazığ, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ'dan 5 isim, Bocce Milli Takım kampında - Son Dakika Spor


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