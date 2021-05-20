ELAZIĞ'DAN ANKARA'YA GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 12 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ELAZIĞ'dan Ankara 'ya uyuşturucu sevk edileceği belirlenen araçta yapılan aramada, 12 kilo esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu