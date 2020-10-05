Elazığ'dan Azerbaycan'a bayraklı kardeşlik mesajı - Son Dakika

Elazığ'dan Azerbaycan'a bayraklı kardeşlik mesajı

Elazığ'dan Azerbaycan'a bayraklı kardeşlik mesajı Türkiye'nin dört bir yanından Azerbaycan'a destekler devam ederken Elazığ'da da belediye binasına ışıklandırma ile Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtılarak kardeşlik mesajı verildi.

Elazığ'dan Azerbaycan'a bayraklı kardeşlik mesajı

ELAZIĞ - Türkiye'nin dört bir yanından Azerbaycan'a destekler devam ederken Elazığ'da da belediye binasına ışıklandırma ile Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtılarak kardeşlik mesajı verildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'dan da Azerbaycan'a destekler sürüyor.Bu kapsamda belediye binasına Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla ışıklandırma gösterisi yapıldı. O anları gören vatandaşlar da belediye binası önüne gelerek hem destek verdi, hemde telefonları ile çekim yaptı.

'Türkün Türk'ten başka dostu yoktur'

Bir Türk olarak Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirten vatandaşlardan Murat Aktaş, "Türkiye toprağı ve Azerbaycan toprağı birdir. İki millet tek devletiz biz. Canımızı seve seve veririz kanımızın son damlasına kadar savaşmaya varız. Şuanda da ışıklı gösteri ile destek veriyoruz. Ruhumuz okşanıyor. Orada olan başarı bizim başarımız ölen şehitlerimiz de bizim şehitlerimizdir. Bizde ışıklandırmayı görünce duygularımız coştu. Hemen video ve fotoğraf almaya çalıştık. Tüylerimiz diken diken oldu bizde bu şekilde destek vermeye çalışıyoruz. İnşallah Azerbaycan ordusu başarıya ulaşır ki başarıya da ulaşacak. Türkün Türk'ten başka dostu yok. Bizde savaş halindeyiz Azerbaycan'da savaş halinde emperyalistlere ve haçlılara karşı hilalin savaşı kazanacak" dedi.

Azerbaycan'a desteklerinin her zaman tam olduklarını ifade eden vatandaşlardan Samet Özcan ise "Allah'ın izni ile onların eksik kaldığı yerde gerekirse bizde gideriz. Onlar bir deprem olduğunda çıkıp habersiz geldiler ve dediler ki kardeş haber vermez kardeş kendisi gelir. Bizde gerekirse haber vermeden gideriz. Allah belediyemizden razı olsun Allah'ın izni ile Azerbaycanlı kardeşlerimize sonuna kadar destek olacağız ben buna sonuna kadar inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan hakkı olan Karabağ'ı almak için mücadele veriyor"

Aracında hareket halindeyken gürültüyü duyup durduğunu belirten Turgay Dil'de"Azerbaycan'da Azeri kardeşlerimizin verdiği mücadele Doğu'da bir tanı olarak bilinen milliyetçi, vatanperver vatandaşların yoğunlukta olduğu Elazığ'da eminim ki bu görüntüden memnun olmayan yoktur. Bizim burada elimizden dua ve bu şekilde toplumsal bilinç uyandırmasından başka bir şey gelmiyor. Bu şekilde toplumsal adım atanlardan Allah razı olsun. Yaşanılanları görüyoruz Azerbaycan kendisine yakışan şekilde hakkı olan Karabağ'ı almak için bir mücadele veriyor. Yanlış hiçbir şey yapmadan bir devlet bilinci ile ama tarihi belli olan sözde bir soy kırım üzerinden dünyada hak iddia etmeye çalışan Ermenistan daha hocalı katliamı unutulmadan bugün Gence'de sivil vatandaşlara ateş açmaya başladı. Burada üzülüyoruz. Dünyadan buna bir tepki gelmesini istiyoruz. Gelir veya gelmez çok önemli değil Türkün Türk'ten başka dostu yok bunu da biliyoruz. Allah'ın izni ile Azerbaycan kendi silahları ve Türkiye'nin destekleri ile hakkı olan Karabağ'ı en kısa sürede kazanır diye umut ediyorum.

Elazığ'dan Azerbaycan'a bayraklı kardeşlik mesajı
Elazığ'dan Azerbaycan'a bayraklı kardeşlik mesajı
Elazığ'dan Azerbaycan'a bayraklı kardeşlik mesajı
Elazığ'dan Azerbaycan'a bayraklı kardeşlik mesajı
Elazığ'dan Azerbaycan'a bayraklı kardeşlik mesajı
Elazığ'dan Azerbaycan'a bayraklı kardeşlik mesajı
Elazığ'dan Azerbaycan'a bayraklı kardeşlik mesajı
Elazığ'dan Azerbaycan'a bayraklı kardeşlik mesajı
Elazığ'dan Azerbaycan'a bayraklı kardeşlik mesajı

Azerbaycan, Kardeşlik, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 21:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'dan Azerbaycan'a bayraklı kardeşlik mesajı - Son Dakika

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