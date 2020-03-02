Elazığ'dan " Bahar Kalkanı Harekatı"na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'dan ' Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Elazığ'dan " Bahar Kalkanı Harekatı"na destek

6 saat önce

Elazığ'da oda ve sivil toplum kuruluşları Suriye'de gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Elazığ'dan

Elazığ'da oda ve sivil toplum kuruluşları Suriye'de gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'dan da destek geldi.TOBB öncülüğünde Elazığ'da da oda, ve STK'lar adına Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, açıklamada bulundu.


Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika, konfedarsyon ve sivil toplum kuruluşlarıyla hep birlikte bu açıklamayı yaptıklarını anımsatan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan,"Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim, şehitlerimizin mekanını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin.Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü"dedi.


"Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız"


Saldırının asla kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Aslan;" Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir.Başlatılan "Bahar Kalkanı" harekatıyla almaya da başlamıştır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:44 Kaynak: İHA
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