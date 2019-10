Elazığ'dan Barış Pınarı Harekatı için gönüllü askerlik başvurusu

ELAZIĞ - Barış Pınarı Harekatına katılmak için çok sayıda kişi Elazığ'dan gönüllü askerlik başvurusunda bulunuldu.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu temizlemek için terör örgütü PKK, YPG, PYD'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatına ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'dan destek devam ediyor. Daha önce kent tamamen bayrakla donatılmasının ardından bugünde MHP Elazığ İl Teşkilatından üyeler ile vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatına destek vermek üzere Askerlik Şubesi'ne gitti. Şubeye gidenler gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Türk'ün esaret kabul etmeyen bir millet olduğuna vurgu yapan MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, "Bugün Türkü esaret altına almak isteyen, yine sınır boylarımızda bir terörize devlet hayali ile yaşayan belli bir güruhun bu hayallerine yeniden bir tokat atmak üzere bir kez daha tarihin ve kültürünün kendisine emrettiği gibi küffarın boynunu ezmeye eşkıyanın boynunu kırmaya Türk ordusuna destek olmak için buradayız. Burada can vermeye hazır olduğumuzu, vatan, millet ve bayrak uğruna canımızı feda etmeye hazır olduğumuzu göstermek için Barış Pınarı Harekatına katılma amacıyla ve arzusuyla gönüllü askerlik başvurusu yaptık. Bu vatana canımız feda olsun. Bizler de her an bu uğurda her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu yeniden bir kez daha ifade etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel durumu ile ilgili de bilgi veren Işıkver, sağlığına, sıhhatine kavuştuğunu aktardı.