Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek - Son Dakika

Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek

11.05.2021 01:10
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek, System.String[]

Elazığ'da bin araçlı konvoyla Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere destek verilirken, İsrail güvenlik güçlerinin saldırıları protesto edildi.

Elazığ'da bin araçlı konvoyla Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere destek verilirken, İsrail güvenlik güçlerinin saldırıları protesto edildi.

Memur-Sen Genel Başkanlığı İsrail'in Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilere destek vermek amacıyla Türkiye'de eş zamanlı etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Memur-Sen Elazığ Şubesi koordinesinde vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla Kültür Park'ta bir araya geldi. Vatandaşlar tam kapanma nedeniyle araçlarından inmedi. Kültür Park'tan hareket eden konvoy, kornalar eşliğinde şehir turu yaptı. Bini aşkın aracın oluşturduğu konvoyda vatandaşlar yanlarında getirdikleri bayrakları dalgalandırarak 'Katil İsrail' ve 'Allah'u Ekber' sloganları attı.

Bini aşkın aracın İsrail zulmüne protesto etmek için konvoya katıldıklarını belirten Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, " Her yıl Ramazanın son cuması 'Kudüs' günü olarak ilan edilmektedir. Bu Ramazan'da da Cuma gününde Kudüs'te yine İsrail, Mescid-i Aksa'ya saldırarak oradaki Müslümanları namaz esnasında, ibadet ettikleri sırada saldırarak büyük bir zulüm sergiledi. Ama İsrail bilmeli ki, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın sahipleri var. Allah'ın izniyle biz, ülke olarak buraya sahip çıkacağız. Biz bu akşam da Elazığ'da oradaki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, Müslümanların yurdunun, ilk kıblesinin sahipsiz olmadığını bütün dünyaya duyurmak için binden fazla araçla bir konvoy düzenledik. Bu konvoyla buraya ne kadar sahip çıktığımızı, buradaki eylemimizle bildirmeye çalıştık. Konvoya katılan tüm vatandaşlarımız bu tam kapanma sürecinden dolayı araçlarından inmediler. Bu hassasiyetten dolayı da herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Aracıyla konvoya katılanlardan Taha Yusuf Sarıgül ise " Elazığlı vatandaşlar olarak İsrail'in yıllardır Filistin topraklarında Mescid-i Aksa üzerinde uygulamış olduğu yıldırma ve saldırgan politikalarına bir dur demek, sesimizi duyurmak için toplandık. Bütün Elazığ, sokaklardaydık. Binlerce araç tepkimizi dile getirdik. Biz artık İslam devletlerinin liderlerinin birlik olmasını ve İsrail'e karşı bir adım atmasını istiyoruz. Biz karınca misali sesimizi burada duyurmaya çalıştık. Devletimiz daha fazlasını isterse biz buna da varız. Fakat artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bizim beklentimiz İslam devletlerinin gerekirse Türkiye gerekirse de İslam birliği öncülünde eyleme geçmesi, fiili olarak katil İsrail devletine dur demesidir" diye konuştu.

Vatandaşlardan Maruf Hurşit Demirel de, "Bu akşam Filistin'imiz için buradayız. İsrail de Ramazan ayında özellikle Kadir Gecesi'nden bir gece önce yapılan ve kabul edilmeyen bu zulmü kınamak için buradayız. Bu zulümler Müslüman devletlerin hangisinde olursa biz Müslümanlar olarak sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Biz konvoy yapıldı, büyük bir katılım oldu. Tüm halkımız duyarlı olduğu için bu gece biz de çok mutlu olduk. İnşallah daha güzel günler için hep bir arada konvoy düzenleriz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek
Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek

İsrail, Mescit, Elazığ, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'dan bin araçlık konvoyla İsrail'e tepki 'Mescid-i Aksa'ya destek - Son Dakika


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