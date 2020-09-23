ELAZIĞ'da çalınan 7 inek, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmayla Şanlıurfa'da bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ merkeze bağlı Gözebaşı köyünde yaşayan M.S.K., ahırda 7 ineğini göremeyince jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın ardından harekete geçen JASAT ekipleri, yaptıkları çalışmayla çalınan ineklerin Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'ne götürüldüğünü belirledi. Siverek ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çalınan 7 ineğe el koydu, adresteki 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. İnekler sahibi M.S.K.'ye teslim edilirken, 4 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.