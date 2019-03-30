Son Dakika Haberleri: Elazığ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Açıklamasına Destek

Elazığ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Açıklamasına Destek

6 dakika önce

Birlik Vakfı Elazığ Şubesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya açıklamasına destek verdi.

Elazığ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Açıklamasına Destek, System.String[]
Birlik Vakfı Elazığ Şubesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya açıklamasına destek verdi.


Vakıftan yapılan açıklamada, son peygamber Mz. Muhammed tarafından müjdelenen, İslam orduları tarafından birçok kez kuşatılan İstanbul'un fethinin çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet ve onun kahraman ordusuna nasip olduğu belirtildi.

İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya'nın bugün mahzun ve mağdur durumda olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını ilan eden deklarasyonu imzalaması zaman değişse de düşman zihniyetinin değişmediğini göstermektedir. Yeni Zelanda'daki müessif olay, bir çocuk masumiyetiyle sarıldığımız insan hakları teranesinin sadece birilerini korumak için icat edilmiş bir safsata olduğunu yeniden bütün boyutları ile bize gösterdi. Sıradan bir şuurun bile açıkça gördüğü bu mesajı Cumhurun Reisi anlamayan, anlamak istemeyenler için yeniden tercüme etti. Mesajınızı aldık, iman dolu göğsüyle ikinci, üçüncü Çanakkaleler'e hazır bir gençliğin dedeleriyle aynı kanı, aynı ruhu taşıdığını göremeyenler sonucuna katlanacaklar ise buyursun gelsinler. Biz daima hazırız."


İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması gerektiği aktarılan açıklamada, "Birlik Vakfı Elazığ Şubesi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp, cami ismiyle müsemma hale getiririz' sözlerini canı gönülden destekliyoruz." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:51 Kaynak: AA

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