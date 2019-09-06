Son Dakika Haberleri: Elazığ'dan, Diyarbakır'daki annelere destek
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Elazığ'dan, Diyarbakır'daki annelere destek

8 dakika önce

Elazığ'da STK'lar, Diyarbakır'da HDP'nin önünde eylem başlatan ailelere destek verdi.

Elazığ'dan, Diyarbakır'daki annelere destek, System.String[]

Elazığ'da STK'lar, Diyarbakır'da HDP'nin önünde eylem başlatan ailelere destek verdi.


Elazığ'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) başkanları, Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi. Elazığ öğretmenevi önünde toplanan STK başkanları, basın açıklaması yaptı.


Çocukları, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da HDP İl binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek verdiklerini belirtilen açıklamada, Elazığ'ın da teröre karşı her zaman kale gibi durduğu aktarıldı.


PKK terör örgütüne evlatlarını kaptıran ailelerin, Diyarbakır'da terör örgütünün siyasal uzantısı olan bir partinin önünde oturma eylemi başlattığı anımsatılan açıklamada, uzun yıllar sonra annelerin 'Artık Yeter' diyerek malum yerin kapısına dayanmasının 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele eden Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı olduğunun vurgusu yapıldı. - ELAZIĞ

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:31 Kaynak: İHA
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