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Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor - Son Dakika

Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor

25.08.2021 11:48

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri Amerika, Çin, Fransa, İtalya ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 60 ülkeye ihraç ediliyor. Dünya üzerinde sadece Alacakaya'da bulunan bu mermer türü Beyaz Saray, ABD kongre binası, Mescid-i Aksa ve Kabe gibi önemli yerlerde kullanılıyor.

Dünyada yalnızca Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan vişne mermeri büyük ilgi görüyor. Amerika, Çin, Fransa, İtalya ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 60 ülkeye ihraç edilen mermer, Beyaz Saray, ABD kongre binası, Mescid-i Aksa ve Kabe başta olmak üzere dünyanın prestijli yerlerinde kullanılıyor.

Dünyada sadece Elazığ'da çıkarılan vişne mermeri 60 ülkeye ihraç ediliyor

500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANIYOR

Fabrika tarafından çıkarılan vişne mermeri istenen ebata göre kesilip şekil veriliyor ve cilalanıp son halini alıyor. Yıllık blok üretimi 60 bin ton olan fabrikada 300 bin metrekare plaka satışı yapılıyor. Ayrıca fabrika tarafından 500 kişiye istihdam sağlanarak ekonomiye katkı sunuluyor.

Dünyada sadece Elazığ'da çıkarılan vişne mermeri 60 ülkeye ihraç ediliyor

"ÖZEL PROJELERDE KULLANIYORUZ"

Fabrika Müdürü Sinan Diker, vişne mermerinin dünyada sadece Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıktığını belirtti. Yıllık blok üretimlerinin 60 bin ton olduğunu ifade eden Diker, "Fabrikamızda 300 bin metrekare plaka satışımız var. Vişne mermeri yapısı, cila alması nedeniyle özel bir taş. Özel projelerde kullanıyoruz. Amerika'da Beyaz Saray'da, Mescid-i Aksa'da, Dubai'nin 7 yıldızlı otellerinde Elazığ vişne mermerini kullandık. Bünyemizde 250 personel çalıştırıyoruz, ocaklarda da 250'ye yakın personelimiz var. Firma olarak 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Fransa, İtalya, Çin, Amerika, Suudi Arabistan ve Arap ülkeleri başta olmak üzere toplam 60 ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi.

Dünyada sadece Elazığ'da çıkarılan vişne mermeri 60 ülkeye ihraç ediliyor
Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Alacakaya, Elazığ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor - Son Dakika Ekonomi


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