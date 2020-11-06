Elazığ'dan gelen psikososyal destek grubundan İzmir'e "vefa" - Son Dakika

Elazığ'dan gelen psikososyal destek grubundan İzmir'e "vefa"

06.11.2020 11:51
Elazığ'dan gelen psikososyal destek grubundan İzmir'e

Elazığ Aile Psikososyal Destek Grubu, İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin ve yakınlarının yaşadıkları travmayı atlatmaları için "vefa" duygusuyla göreve başladı.

Elazığ Aile Psikososyal Destek Grubu, İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin ve yakınlarının yaşadıkları travmayı atlatmaları için "vefa" duygusuyla göreve başladı.

İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli 6 personelden oluşan psikososyal destek grubu, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde vatandaşlara psikolojik destek vermek için kente giden ilk ekiplerin arasında yer aldı.

Ekiptekiler, Elazığ'da görev aldıkları 10 günlük süre boyunca çocuklar başta olmak üzere, yetişkinler ve engelli bireylerde depremin ardından oluşan travmayı en aza indirmek için ortak birçok çalışmaya imza attı.

İki kentte görevli sosyal hizmet uzmanları ve psikologların çalışmaları sonraki süreçte de devam etti.

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli psikososyal destek grubu üyeleri de depremden saatler sonra gönüllü olarak depremzedelere destek olmak için kentte geldi.

Enkazların ve çadırların bulunduğu alanlarda çocuklar ve yetişkinlere psikolojik destek verip, ihtiyaçlarını belirleyen ekipler, özellikle de çocuklar için kurulan oyun çadırlarında depremin oluşturduğu olumsuz etkiyi engellemek için onlarla zaman geçirmeye başladı.

Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Psikososyal Destek Grubu Koordinatörü ve Sosyal Hizmet Uzmanı Cemre Şeyma Kapu, AA muhabirine, 24 Ocak'ta 6,8 büyüklüğündeki depremde, İzmir'den bölgeye koşan arkadaşlarının depremzedelere yönelik verilen psikososyal destek hizmetlerinde çok önemli görevler üstlendiğini dile getirdi.

Kapu, "Kendi aramızda gönüllü olarak bir ekip oluşturduk. İl Müdürlüğümüze ve Bakanlığımıza, İzmir'deki depremzedelere ve yakınlarına destek olmak için kente gitmek istediğimizi söyledik. Onların da onayıyla kısa bir sürede kente geldik ve çalışmalarımıza başladık." dedi.

İzmir'de 6 günden bu yana görev yaptıklarını, vatandaşların zor günlerinde yanlarında olduklarını, aralarında çok güzel bir bağ oluştuğunu anlatan Kapu, şöyle devam etti:

"Bizim gönlümüzde İzmir'in hep ayrı bir yeri oldu. Biz ekip olarak buraya gelirken bunu bir sorumluluk olarak gördük. Bizim burada olmamızın nedeni ahde vefadır. Yaşadığımız o zor günlerde İzmir ekibi bizim hep yanımızdaydı. El ele verdik ve depremzedelere destek olduk. Şimdi de İzmirli depremzedeler için el ele olma zamanı. Burada çocuklar, yaşlılar ve yetişkinlere destek olmamız boynumuzun borcu."

İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Psikososyal Destek Grubu Koordinatörü Emre Özdil ise depremin olduğu ilk andan itibaren enkaz alanlarında, daha sonra ise çadır kentlerde çalışmalara başladıklarını anlattı.

Depremin ardından 30 kentten psikososyal destek grubu çalışanlarının İzmir'e geldiğine dikkati çeken Özdil, şunları kaydetti:

"Elazığ'da görevli arkadaşların depremden bir gün sonra yanımızda olmaları bizi ayrıca mutlu etti. Elazığ depreminde orada görev yaparken arkadaşlarımızla aramızda bir bağ oluşmuştu. Onların yanımızda olması bizim de motivasyonumuzu arttırdı. Türkiye'nin doğusu ve batısıyla tek yürek olduğunu bir kez daha gösterdik. Amacımız, vatandaşlarımızda depremin oluşturduğu travmaları vereceğimiz desteklerle en aza indirmek."

Elazığ'dan gelen çocuk gelişim uzmanı Nazife Aydıngöz de kendileri için İzmir'in ayrı bir yeri olduğuna değinerek, "İzmirli arkadaşlarımız bölgemizde hem bize hem de Elazığlılara o zor günleri unutturmaya çalıştılar. Gönül böyle bir araya gelmek istemezdi ama biz depremin ardından hemen arkadaşlarımızla İzmirlilere yardım etmek için kente geldik. Özellikle çocuklarla bir araya geliyoruz. Depremin yaşantılarında olumsuzluklar yaratmaması için oyunlarla ve psikolojik destekle travmayı en aza indirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

oyunlar, Elazığ, İzmir, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'dan gelen psikososyal destek grubundan İzmir'e 'vefa' - Son Dakika


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