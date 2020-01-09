Elazığ'dan İdlib'e 3 tır un gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'dan İdlib'e 3 tır un gönderildi - Son Dakika

Elazığ'dan İdlib'e 3 tır un gönderildi

6 saat önce

Elazığ İdlib Yardım Platformunca İdlib'e 3 tır un gönderildi.

Elazığ'dan İdlib'e 3 tır un gönderildi, System.String[]

Elazığ İdlib Yardım Platformunca İdlib'e 3 tır un gönderildi.

İnsani Yardım Derneği Elazığ Şubesi Başkan Yardımcısı Erdal Altunbaş, Elazığlı hayırseverler tarafından bağışlanan 3 tır unun İdlib'e gönderildiğini söyledi.

Son zamanlarda İdlib'de zulümlerin arttığını ifade eden Altunbaş, şöyle konuştu:

"Kampanyamızda 50 tır hedefini koyduk. Bunu da Allah'ın izni ile tamamlayacağız. Bir çok sivil toplum kuruluşu ile yardımsever halkımızın desteğiyle sürdüreceğiz. Orada ki kardeşlerimiz bizim yardımlarımızı bekliyorlar. Biz de üzerimize düşen kardeşlik görevini layıkı ile yapmaya çalışıyoruz."

Elazığ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:40 Kaynak: AA
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