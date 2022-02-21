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ELAZIĞ'DAN İDLİB'E 8 TIR İNSANİ YARDIM - Son Dakika

ELAZIĞ'DAN İDLİB'E 8 TIR İNSANİ YARDIM

21.02.2022 13:38

ELAZIĞ'da, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'Biz kardeşiz İdlib'in yanındayız' kampanyası kapsamında toplanan yardımlar 8 TIR'a yüklenerek, Suriye'nin İdlib şehrine uğurlandı.

ELAZIĞ'da, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'Biz kardeşiz İdlib'in yanındayız' kampanyası kapsamında toplanan yardımlar 8 TIR'a yüklenerek, Suriye'nin İdlib şehrine uğurlandı.

Elazığ'da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'Biz kardeşiz İdlib'in yanındayız' kampanyası kapsamında hayırseverler tarafından yatak, battaniye, gıda malzemeleri ve temizlik ürünleri gibi muhtelif malzemeler toplandı. 8 TIR'a yüklenen yardımlar için tören düzenlendi. Törene Elazığ Valisi Ömer Toraman, Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Müftüsü Selami Aydın, diyanet personeli ve vatandaşlar katıldı. Kur'an- Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Elazığ Valisi Ömer Toraman, Bizim inancımız, medeniyetimiz zor durumda olanlara yardım etmeyi, dayanışmayı emrediyor. Kaldı ki sınırlarımızın hemen ötesinde milyonlarca insan zor şartlarda, çadırlarda, barakalarda bu çetin kış mevsimini geçirmeye çalışıyor. Bugün de zor durumda olduğunu müşahede ettiğimiz İdlib'deki din kardeşlerimize yardım elini uzatmak için Elazığlılar kenetlendiler, bir araya geldiler. Bugün zor durumda olan kim varsa onun elinden tutmak bizim inancımızın gereği dedi. Konuşmaların ardından yardımların yüklendiği TIR'lar Suriye'nin İdlib şehrine dualarla uğurlandı.

ELAZIĞ'DAN İDLİB'E 8 TIR İNSANİ YARDIM
ELAZIĞ'DAN İDLİB'E 8 TIR İNSANİ YARDIM
ELAZIĞ'DAN İDLİB'E 8 TIR İNSANİ YARDIM

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ELAZIĞ'DAN İDLİB'E 8 TIR İNSANİ YARDIM ELAZIĞ'DAN İDLİB'E 8 TIR İNSANİ YARDIM ESKİŞEHİR - İdlib'e yardım malzemesi gönderildi ESKİŞEHİR - İdlib'e yardım malzemesi gönderildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Elazığ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DAN İDLİB'E 8 TIR İNSANİ YARDIM - Son Dakika


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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DAN İDLİB'E 8 TIR İNSANİ YARDIM - Son Dakika
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