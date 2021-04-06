Elazığ'dan Malatya'ya gidip 350 bin lirasını dolandırıcılara teslim etti - Son Dakika

Elazığ'dan Malatya'ya gidip 350 bin lirasını dolandırıcılara teslim etti

06.04.2021 15:20
Elazığ'dan Malatya'ya gidip 350 bin lirasını dolandırıcılara teslim etti, System.String[]

ELAZIĞ'da oturan Nergis S., (80), telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, kimliğinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söyleyen dolandırıcılara inanıp Malatya'ya gelerek 350 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk lirasını bu kişilere teslim etti.

ELAZIĞ'da oturan Nergis S., (80), telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, kimliğinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söyleyen dolandırıcılara inanıp Malatya'ya gelerek 350 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk lirasını bu kişilere teslim etti. Dolandırıldığını anlayan Nergis S.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, 85 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyerek kimliğini tespit ettiği 2 kişiyi Şanlıurfa'da yakaladı.

Elazığ'da yalnız yaşayan Nergis S.'yi telefonla arayan kişiler, kimliğinin kuyumcu soygununda kullanıldığını ve olayın aydınlatılması için para yatırması gerektiğini söyleyip, Malatya'ya çağırdı. Malatya'ya giden Nergis S., taksiyle kendisine verilen adres olan Turgut Özal Tıp Merkezi'nin otoparkına gitti. Burada kendisini polis olarak tanıtan kişiye, 350 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk lirasını veren Nergis S., taksiyle Elazığ'a döndü. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Nergis S., polisi arayarak şikayette bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Amirliği ekipleri, Nergis S.'nin şüphelilerle buluştuğu yerde inceleme başlattı. Polis, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda 18 kamerada 85 saatlik görüntü inceleyen ekipler, şüphelinin kimliği tespit etti. Paraları teslim alan şüphelinin, Ali D., olduğu belirlendi. Olayın organizatörünün de Ahmet D. olduğu tespit edildi. 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1 KİŞİ ARANIYORYapılan çalışmada Şanlıurfa'da oldukları belirlenen Ahmet D. ve Ali D. belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak Malatya'ya getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinde parayı teslim ettiklerini belirttikleri H.E.'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Yakalanan Ahmet D. ve Ali D. üzerinde Nergis S.'ye ait olduğu belirlenen 10 bin 305 TL ele geçirildi.

Şüpheliler, Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Elazığ'dan Malatya'ya gidip 350 bin lirasını dolandırıcılara teslim etti
Elazığ'dan Malatya'ya gidip 350 bin lirasını dolandırıcılara teslim etti
Elazığ'dan Malatya'ya gidip 350 bin lirasını dolandırıcılara teslim etti

Türk Lirası, Malatya, Elazığ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'dan Malatya'ya gidip 350 bin lirasını dolandırıcılara teslim etti - Son Dakika


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