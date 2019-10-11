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Elazığ'dan Mehmetçiğe 500 kilogram orcik

26 dakika önce

Elazığ'dan Mehmetçiğe 500 kilogram orcikELAZIĞ - Guinness Rekorlar Kitabına 100 metrelik orcik ile ismini yazdıran İsveç'e rakip olan Elazığ 123 metre uzunluğunda orcik yaptı.

Elazığ'dan Mehmetçiğe 500 kilogram orcik

ELAZIĞ - Guinness Rekorlar Kitabına 100 metrelik orcik ile ismini yazdıran İsveç'e rakip olan Elazığ 123 metre uzunluğunda orcik yaptı.Aynı zamanda Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla festival için hazırlanan 500 kilogram orcikin Mehmetçiğe gönderileceği öğrenildi.

Elazığ'da 12-13 Ekim tarihleri arasından yapılması planlanan Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı iptal edildi. Ancak festival kapsamında Elazığlı ustalar tarafından Guinness Rekorlar Kitabına girebilmek için 123 metre uzunluğunda orcik yapıldı. 15 günde 25 kişilik ekip tarafından yapılan orcikte, 30 kilo ceviz, 200 kilo üzüm ve 15 kilo un kullanıldı. Festivalin iptal edilmesi nedeniyle Orcik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında sergilenmeye başlandı. Orcik vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, uzunluğuyla da İsveç'i geçti.

Orcik'in yapılacak incelemenin ardından rekorlar kitabına girmesinin hedeflendiği öğrenildi. Öteyandan festival kapsamında üretilen 500 kilogram orcikin ise Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla harekata katılan Mehmetçik'e gönderileceği bildirildi.

Elazığ'dan Mehmetçiğe 500 kilogram orcik

Oktay Kaldırım, Elazığ, İsveç, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:22 Kaynak: İHA
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