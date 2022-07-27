Baba oğlun ardından amca da hayata tutunamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Baba oğlun ardından amca da hayata tutunamadı

27.07.2022 13:19
Baba oğlun ardından amca da hayata tutunamadı

Elazığ'dan Muğla'ya yakınlarını ziyaret için yola çıkan baba, oğul ve amcanın içinde bulunduğu otomobil, Denizli'nin Tavas ilçesinde beton aydınlatma direğine çarparak tarlaya uçtu.

Elazığ'dan Muğla'ya yakınlarını ziyaret için yola çıkan baba, oğul ve amcanın içinde bulunduğu otomobil, Denizli'nin Tavas ilçesinde beton aydınlatma direğine çarparak tarlaya uçtu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada baba ve oğulun ardından amca da hayatını kaybetti.

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Elazığ'dan Muğla'ya yakınlarını ziyaret için giden kuaför baba Necati Arıca (50), oğlu medikal ve tıbbi cihazlar bölümü öğrencisi Berkay Arıca (32) ve amca Aydın Arıca (52), Peugeot marka 23 ADE 034 plakalı otomobil ile yola çıktı. Berkay Arıca'nın kullandığı otomobil, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde sürücünün kontrolünden çıkması sonucu yol kenarından bulunan beton aydınlatma direğine çarparak tarlaya uçtu.

Baba ve oğlu arabadan metrelerce fırladı

Sağlık görevlileri araçtan fırlayan baba ve oğlu ile itfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı amcayı hastanelere kaldırdı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından önce babanın ve sonrasında ise oğlun doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, bir acı haberde bugün geldi. Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan amca Aydın Arıca, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından baba, oğul ve amcanın cansız bedenleri memleketleri olan Elazığ iline gönderildi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Baba oğlun yolculuğu faciayla noktalandı Baba oğlun yolculuğu faciayla noktalandı Otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı Otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA

Denizli, Elazığ, Muğla, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba oğlun ardından amca da hayata tutunamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:14 Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu
14:05 Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykeline ikinci kez zarar verildi
14:03 Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı: Büyük paralar kazanacaklar
13:57 Rıdvan Dilmen, Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılırken ne kadar ücret aldığını açıkladı
13:25 "Estetiğe para vermeyin" diyerek video paylaşan Esra Dermancıoğlu'na ilk yorum Seda Sayan'dan geldi
13:15 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
12:57 Gaziantep'te yangın faciası! 12 yaşındaki çocuk can verdi
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:23 Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 14:23:40. #1.12#
SON DAKİKA: Baba oğlun ardından amca da hayata tutunamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement