Elazığ'dan sel bölgelerine yardım - Son Dakika

ELAZIĞ'da, selin vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'a yardım amacıyla içindeki yardım malzemeleri olan 2 TIR ve 1 arazöz düzenlenen törenle gönderildi.

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'dan da yardımlar bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda selden etkilenenler için Elazığ Valiliği ve hayırseverlerin katkılarıyla içerisinde çocuk bezi, battaniye, nevresim takımı, gıda kolisi ve içme suyu bulunan 2 TIR ile bir arazöz, düzenlenen törenin ardından bölgeye gönderildi. Törene Vali Erkaya Yırık, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız ve AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ve vatandaşlar katıldı.