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Elazığ'dan Suriye'nin İdlib kentine 8 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika

Elazığ'dan Suriye'nin İdlib kentine 8 tır insani yardım gönderildi

21.02.2022 16:08
Elazığ'dan Suriye'nin İdlib kentine 8 tır insani yardım gönderildi

Elazığ'da düzenlenen "Biz kardeşiz, İdlib'in yanındayız" kampanyası kapsamında Suriye'nin İdlib kentine 8 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Elazığ'da düzenlenen "Biz kardeşiz, İdlib'in yanındayız" kampanyası kapsamında Suriye'nin İdlib kentine 8 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Valilik ve İl Müftülüğü koordinesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan kampanyayla İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için hayırseverlerin yardımlarıyla un, gıda, giyim, battaniye ve temizlik ürünlerinden oluşan insani yardım malzemeleri toplandı.

Kent merkezi ve ilçelerdeki hayırseverlerin de desteğiyle temin edilen 8 tır insani yardım malzemesi Saman Pazarı meydanında düzenlenen programda okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla İdlib'e gönderildi.

Programda konuşan Vali Ömer Toraman, İslam dininin zor durumda olanlara insanlara yardım etmeyi ve dayanışmayı emrettiğini belirtti.

Türkiye sınırlarının hemen ötesindeki Suriye'de milyonlarca insanın zor şartlarda yaşadığını dile getiren Toraman, şunları kaydetti:

"Elazığlı hemşehrilerimiz 2 yıl kadar önce yaşamış oldukları deprem afetinden sonra tüm Türkiye'nin göstermiş olduğu birlik ve beraberliğin, dayanışmanın şahitleri. O zor zamanda Türk milleti kenetlenerek ve tek yumruk olarak maddi ve manevi Elazığ'a ziyadesiyle yardıma koştu. Dolayısıyla bugün de zor durumda olduğunu gördüğümüz İdlib'deki din kardeşlerimize yardım elini uzatmak için yine Elazığlılar kenetlendiler, bir araya geldiler. Zor durumda olan kim varsa elinden tutmak bizim inancımızın gereğidir. Ne mutlu bize ki zor durumda olan insanlara yardımda bulunabiliyoruz. Türkiye'miz hakikaten hem devlet hem millet olarak dünyada zor durumda olan coğrafyalara el uzatan, zor durumda olan insanların yardımına koşan en önde gelen ülkeler arasında. Bu da milletimizin inanç değerlerinden ve yüksek vasıflarından kaynaklanıyor."

İl Müftüsü Selami Aydın ise Elazığ halkının kampanyaya büyük destek verdiğini dile getirerek, bundan duydukları mutluluğu belirtti.

Kampanyaya destek veren tüm hayırsever Elazığ halkına ve emeği geçen herkese teşekkür eden Aydın, "Kur'an ve sünnetten ilham alarak hayırda yarışmayı, insanlara iyilik yapmayı, diline, dinine, ırkına bakmadan mazlum ve mağdur milletlerin yanında yer almayı şiar edinmişiz. Bu bağlamda zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmek zorunda olan kardeşlerimizin sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmek üzere başlattığımız yardım kampanyasının semeresini görmenin bahtiyarlığını yaşadık. Allaha şükürler olsun." dedi.

Elazığ'dan Suriye'nin İdlib kentine 8 tır insani yardım gönderildi
Elazığ'dan Suriye'nin İdlib kentine 8 tır insani yardım gönderildi
Elazığ'dan Suriye'nin İdlib kentine 8 tır insani yardım gönderildi
Elazığ'dan Suriye'nin İdlib kentine 8 tır insani yardım gönderildi

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Türkiye, Suriye, Elazığ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'dan Suriye'nin İdlib kentine 8 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika


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