Elazığ'dan Suriye'ye 10 Tır Un Yardımı

Elazığ İnsani Yardım Derneğince yürütülen "Bir un da senden" kampanyasına bir iş adamının sağladığı destekle Suriye'ye 10 tır un gönderildi.

Elazığ İnsani Yardım Derneğince yürütülen "Bir un da senden" kampanyasına bir iş adamının sağladığı destekle Suriye'ye 10 tır un gönderildi.



Elazığ'daki bir un fabrikasınca sağlanan 10 tırlık un yardımı dolayısıyla Organize Sanayi Bölgesinde tören yapıldı.



Dernek Başkanı Metin Kılıç, yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşananlardan duyulan üzüntüyü dile getirdi.



Suriye'deki sıkıntıların sona ermesini ve Suriyelilerin ülkelerine huzurla dönmesini temenni ettiklerini belirten Kılıç, bu kapsamda her zaman mazlumun yanında olduklarını aktardı.



Kılıç, daha önce olduğu gibi bundan sonra da Suriye'ye insani yardım göndermeye devam edeceklerini dile getirerek, "Çünkü bu bizim varlık sebebimiz. Elazığ'da hayırsever vatandaşlarımızın katkısı ile göndermiş olduğumuz tır sayısı bugün ile toplamda 109'a ulaştı." dedi.



Yardımı sağlayan un fabrikasının yönetim kurulu başkanı Ebedin Ergün de bu zorlu kış günlerinde bu tür kampanyaların sayısının daha da artması gerektiğini belirterek, "Zekatlarımızı, sadakalarımızı ihtiyaç sahibi insanlarımıza, yanı başımızda bulunan Suriye halkına göndermek üzere yardım kampanyasına katkıda bulunduk. Zekat malın sigortasıdır." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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