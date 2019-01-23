Elazığ'dan Suriye'ye 110'uncu Yardım Tırı Yola Çıktı

Elazığ'dan Suriye'ye battaniye ve giyim malzemelerinin olduğu 110'uncu yardım tırı yola çıktı.

Elazığ'dan Suriye'ye battaniye ve giyim malzemelerinin olduğu 110'uncu yardım tırı yola çıktı.



İHH İnsani Yardım Derneği Hanımlar Komisyonu tarafından Suriye'ye gönderilmek üzere bir tır dolusu battaniye ve giyim malzemesi toplandı. Toplanan yardımlar tıra yüklenerek Suriye'ye uğurlandı. Son gönderilen tır ile Suriye'ye Elazığ'dan 110 tır gönderilmiş olduğu belirtildi.



Mazlum ve mağdurların yanlarında olmayı sürdürdüklerini belirten Derneğin Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç,"Dernek olarak Suriye krizi çıktığından bu güne kadar Elazığlı hemşerilerimizle beraber yaşanan sorunlara duyarsız kalmamaya çalıştık.Bugün 110'uncu yardım tırımızı yola çıkardı. Yardımlarımızı Suriye'nin içlerine kadar ulaştırdık. Son tır battaniye ve giyim yardımlarından oluşturduk. İnşallah mazlumiyet bir an önce neticelenir. O kardeşlerimiz için de bir barış ortamı oluşur"dedi. - ELAZIĞ

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