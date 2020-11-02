Elazığ'dan tepki çeken haber: Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi - Son Dakika

Elazığ'dan tepki çeken haber: Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi

02.11.2020 12:47

Elazığ'dan tepki çeken haber: Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi Sürsürü Mahallesi Muhtarı Ergün Gül: -" Evlerin küçük olduğunu bunların eskiyi yansıtmadığını beyan ederek buradan mağduriyetlerin devamlı dile getiren vatandaşlar şuan internete, 2 bin 100 lira kira...

Elazığ'dan tepki çeken haber: Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi

Sürsürü Mahallesi Muhtarı Ergün Gül:

-" Evlerin küçük olduğunu bunların eskiyi yansıtmadığını beyan ederek buradan mağduriyetlerin devamlı dile getiren vatandaşlar şuan internete, 2 bin 100 lira kira bedeli karşılığında kiraya vermeyi düşünüyorlar"

-" Her konuda devletimiz vatandaşın yanındaydı, ben mahalle muhtarı olarak bunu bizatihi kendim gördüm"

-" 935 liraya ev sahibi oluyorlar, 2 bin 100 liraya vermesi vicdanı kabul ediyorsa buna devletin yapabileceği bir işlem yoktur"

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek ve Petek sitelerinin devlet tarafından yeniden yapılıp hak sahiplerine 2 yılı ödemesiz 18 yıl faizsiz 730 ile 935 TL'den verdiği evlerden bazılarının 2 bin TL'nin üzerinde kiraya verilmek istenmesi hem dikkat çekti, hem de tepki gördü.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 2 şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde TOKİ tarafından Elazığ'da 18 bin 868 konutun inşa edilmesi için depremin hemen ardından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda şehir merkezinde Dilek ile Petek Sitelerinin olduğu yerde 179 daire tamamlanıp hak sahiplerine teslim edildi.

Konutlar depremzedelere 510 TL ile 935 TL arasında veriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz aylarda depremzedelere verilecek konutların fiyatını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 lira arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir. 3+1 konut için 730 ile 935 lira arasında bir bedel belirlenmiştir. Köy evlerinde ahırsız olanlarda 790 lira ahırlı olanlarda 905 lira aylık ödemeler yapılacaktır. Ödemeler 20 yıl vade ve faizsiz olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

2 daire, 2 bin 100 ve 2 bin 150'den kiraya çıkarıldı

2 yılı ödemesiz 18 yıl taksitle konutları teslim alan bazı hak sahiplerinin ise evlerde oturmak yerine kiraya vermeyi tercih ettiği öğrenildi. Hak sahiplerinin kiracı bulmak için ilan verdiği sitelerde istenilen rakamlar ise dikkat çekti. Şuana kadar 3+1, 2 dairenin kiraya çıkartıldığı biri için 2 bin 100 TL diğeri için ise 2 bin 150 TL istendiği öğrenildi. Aynı bölgede kiralık evlerin bin 100 ile bin 200 TL arasında değiştiği belirlenirken, depremde mağdur olup hak sahibi olanların iki katı kira bedeli istemesi tepki çekti.

"Rabbim bunları vicdanlarıyla baş başa bıraksın"

Bazı hak sahiplerinin fırsatçılık yaptığını belirten Sürsürü Mahalle Muhtarı Ergün Gül, "Fırsatçılık meselesinde, buradaki hak sahiplerinin bir kısmını tenzih ederim. Evlerin küçük olduğunu bunların eskiyi yansıtmadığını beyan ederek buradan mağduriyetlerin devamlı dile getiren vatandaşlar şuan internete, 2 bin 100 lira kira bedeli karşılığında kiraya vermeyi düşünüyorlar. Yani burası çok küçük olsaydı veya kullanışlı değilse bile 2 bin 100 liraya kiraya vermek gibi fırsatçılık olmaması lazımdı. Bugün konteynerlerde bu kira meselelerinden muzdarip vatandaşlarımız var. Bu menfaatçi insanlar yüzünden ev bulamıyorlar. Tabi ki buraya 935 liraya ev sahibi oluyorlar. 2 bin 100 liraya vermesi vicdanı kabul ediyorsa buna devletin yapabileceği bir işlem yoktur. Allah, hayırla ıslah etsin. Rabbim bunları vicdanlarıyla baş başa bıraksın" dedi.

"Fırsatçıların önünü almak zor, devlet hangi birinin önüne geçsin"

Mahallede en en yüksek kiraların bin 100 ile bin 200 lira arasında değiştiğini aktaran Gül, "2 bin 100 liraya evi kiraya vermek isteyen vatandaşlar, inşallah vicdanlarını kontrol ederler ve fırsatçılık yapmazlar. Allah, devletimize zeval vermesin. Her konuda devletimiz vatandaşın yanındaydı. Ben mahalle muhtarı olarak bunu bizatihi kendim gördüm. Maddi, manevi, bakımı, yemeği, her şeyiyle ve diğer yerlerde de 7/24 hızla evleri teslim etme çabasındalar. Lakin fırsatçıların önünü almak zor, devlet hangi birinin önüne geçsin ki. Bugün İzmir'de de medyada duyuyoruz, aynı fırsatçılar var. Allah hayırla ıslah etsin, başka da bir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Fırsatçılar 2 bin 100 liraya kadar şuan kiraya veriyorlar"

Elazığ'da bir deprem yaşandığını aktaran mahalle sakinlerinden Gürkan Barata ise "Bu depremden sonra da hak sahipleri çok yakındı. Devletten bayağı yakındılar. Devletimiz, elinden gelen bütün yardımları yaptı, en hızlı bir şekilde malumunuz olan Dilek Sitesi'ni teslim etti. Teslim edilmesinden sonra fırsatçılar 2 bin 100 liraya kadar şuan kiraya veriyorlar. Kiralık yazmışlar. Tabi ki bunlar önceleri, küçük yapılıyor, devlet hakkımız yiyor diyorlardı. Kendileri, 900 TL küsura mal olan bir şeyi şuan 2 bin 100 liraya millete fırsatçılık olarak veriyor. Bugünlerde İzmir'de deprem oldu. Orada da şuan duyumlar aldık ki, kiralar iki misli olmuş. Buna devlet ne yapsın. İnsanın vicdanı yoksa, kendini yargılamıyorsa devlet bunları tek tek gezip de önlem alamaz, buna yapacak bir şeyi yok. Allah, bu insanlara hepsine iman nasip etsin. vicdanlarıyla hayırlı bir şekilde yaşamalarını vesile etsin" diye konuştu.

Elazığ'dan tepki çeken haber: Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi
Elazığ'dan tepki çeken haber: Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi
Elazığ'dan tepki çeken haber: Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi
Elazığ'dan tepki çeken haber: Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi
Elazığ'dan tepki çeken haber: Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi
Elazığ'dan tepki çeken haber: Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi
Elazığ'dan tepki çeken haber: Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi
Elazığ'dan tepki çeken haber: Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi
Elazığ'dan tepki çeken haber: Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi
Elazığ'dan tepki çeken haber: Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi
Elazığ'dan tepki çeken haber: Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi
Elazığ'dan tepki çeken haber: Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi
Elazığ'dan tepki çeken haber: Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi

Türk Lirası, Malatya, Elazığ, konut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'dan tepki çeken haber: Bazı depremzedeler aldığı dairelere 2 bin 150 TL kira istedi - Son Dakika


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