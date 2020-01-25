Elazığ-deprem enkazından bir kişi daha böyle kurtarıldı - Son Dakika

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Elazığ-deprem enkazından bir kişi daha böyle kurtarıldı
6 saat önce
Elazığ-Deprem enkazından bir kişi daha böyle kurtarıldı (ek)
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:12 Kaynak: DHA
Elazığ- Deprem enkazından bir kişi daha böyle kurtarıldı (ek)
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