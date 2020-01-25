Elazığ-deprem enkazından bir kişi daha böyle kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ-deprem enkazından bir kişi daha böyle kurtarıldı - Son Dakika

Elazığ-deprem enkazından bir kişi daha böyle kurtarıldı

6 saat önce

Elazığ-Deprem enkazından bir kişi daha böyle kurtarıldı (ek)

Elazığ- Deprem enkazından bir kişi daha böyle kurtarıldı (ek)

Elazığ-deprem enkazından bir kişi daha böyle kurtarıldı

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:12 Kaynak: DHA
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