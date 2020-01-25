Elazığ-deprem enkazından bir kişi daha böyle kurtarıldı -ek - Son Dakika

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Elazığ-deprem enkazından bir kişi daha böyle kurtarıldı -ek
6 saat önce
Elazığ-Deprem enkazından bir kişi daha böyle kurtarıldı -EK.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:16 Kaynak: DHA
Elazığ- Deprem enkazından bir kişi daha böyle kurtarıldı -EK
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