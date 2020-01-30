Elazığ depremde ağır hasar gören okullar yıkılıyor- - Son Dakika

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Elazığ depremde ağır hasar gören okullar yıkılıyor-
14 dakika önce
ELAZIĞ Depremde ağır hasar gören okullar yıkılıyor-( AKTÜEL)
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:34 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Depremde ağır hasar gören okullar yıkılıyor-( AKTÜEL)
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