Elazığ depremde ağır hasar gören okullar yıkılıyor- - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ depremde ağır hasar gören okullar yıkılıyor- - Son Dakika

Elazığ depremde ağır hasar gören okullar yıkılıyor-

14 dakika önce

ELAZIĞ Depremde ağır hasar gören okullar yıkılıyor-( AKTÜEL)

ELAZIĞ Depremde ağır hasar gören okullar yıkılıyor-( AKTÜEL)

Elazığ depremde ağır hasar gören okullar yıkılıyor-

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:34 Kaynak: DHA
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