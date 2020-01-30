Elazığ-depremde hasar gören 266 öğrencili okul boşaltıldı - Son Dakika
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Elazığ-depremde hasar gören 266 öğrencili okul boşaltıldı

18 dakika önce

Depremde hasar gören 266 öğrencili okul boşaltıldıELAZIĞ'ın Palu ilçesindeki Atatürk Ortaokulu, depremde meydana gelen ağır hasar nedeniyle yıkılacak.

Depremde hasar gören 266 öğrencili okul boşaltıldı

ELAZIĞ'ın Palu ilçesindeki Atatürk Ortaokulu, depremde meydana gelen ağır hasar nedeniyle yıkılacak.

Merkez üssü Sivrice olan depremde Palu ilçesinde bulunan ve 266 öğrencinin eğitim gördüğü Atatürk Ortaokulu binasında ağır hasar meydana geldi. Duvarlarında derin çatlaklar oluşan binanın, yapılan inceleme sonunda yıkımına karar verildi. 266 öğrenci eğitimlerine aynı ilçede bulunan Yavuz Selim İlkokulu'nda devam edecek.

Elazığ-depremde hasar gören 266 öğrencili okul boşaltıldı

Palu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:36 Kaynak: DHA
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