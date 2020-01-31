Elazığ depremde hasar gören 48 daireli sitede yıkım çalışması - Son Dakika

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Elazığ depremde hasar gören 48 daireli sitede yıkım çalışması
6 saat önce
Depremde hasar gören 48 daireli sitede yıkım çalışmasıELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 3 apartmandan oluşan 48 dairelik sitede yıkım çalışmalarına başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:54 Kaynak: DHA
Depremde hasar gören 48 daireli sitede yıkım çalışması
ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 3 apartmandan oluşan 48 dairelik sitede yıkım çalışmalarına başlandı.
Elazığ'da 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören yapıların incelemeleri sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerin yaptığı çalışmalarda, Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 katlı ve 3 apartmandan oluşan 48 dairelik Güneş Sitesi'nde çökme tehlikesi tespit edildi. AFAD tarafından site sakinleri tahliye edilmesinin ardından sitenin yıkımına başlandı.
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