Elazığ depremde hasar gören atatürk'ün konakladığı tarihi öğretmenevine güçlendirme - Son Dakika
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Elazığ depremde hasar gören atatürk'ün konakladığı tarihi öğretmenevine güçlendirme

6 saat önce

Depremde hasar gören Atatürk'ün konakladığı tarihi öğretmenevine güçlendirmeElazığ'da depremde hasar gören Atatürk'ün de konakladığı tarihi öğretmenevinin güçlendirilmesine kararı verildi.

Depremde hasar gören Atatürk'ün konakladığı tarihi öğretmenevine güçlendirme

Elazığ'da depremde hasar gören Atatürk'ün de konakladığı tarihi öğretmenevinin güçlendirilmesine kararı verildi. Binanın güçlendirme projelerinin hazırlanması sonrası çalışmalara başlanacağı belirtildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 41 kişinin öldüğü, 1607 kişinin de yaralandığı 6.8 büyüklüğündeki depremde, 1937 yılında Atatürk'ün kenti ziyareti sırasında kaldığı, halen Elazığ Merkez Öğretmenevi olarak kullanılan bina da hasar gördü. Elazığ Valiliği teknik görevlilerinin incelemesi sonucu orta hasar tespiti yapılan binanın durumunu, kültür varlığı olarak tescilli olması nedeniyle Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletti. Kültür varlığı olarak tescilli olan binanın güçlendirme projelerinin hazırlanmasının ardından, güçlendirme çalışmalarına başlanacağı ifade edildi.

87 YILDIR KULLANILIYORDU, DEPREMDE TAHLİYE EDİLDİ

Duvarlarında çatlaklar oluştuğu için tahliye edilen öğretmenevi, 1933 yılında hizmete girdi. Devlet erkanının konuk edildiği binada, Atatürk de 17 Kasım 1937'de ağırlandı. 1952 yılından 1972 yılına kadar kız ilk öğretmen okulu, 1982 yılına kadar lise ve iki yıllık eğitim enstitüsü olarak kullanılan binanın, 1983 yılında 27 yatak kapasitesiyle öğretmenevi olarak açılışı yapıldı. Binaya 1991 yılında, ek olarak 3 katlı, 33 yatak kapasiteli ek bina da yapılarak yatak kapasitesi 60'a çıkartıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hilal ÖZTÜRK/- Erkan BAY/ ELAZIĞ - İSTANBUL, (DHA)

Elazığ depremde hasar gören atatürk'ün konakladığı tarihi öğretmenevine güçlendirme

Mustafa Kemal Atatürk, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:55 Kaynak: DHA
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