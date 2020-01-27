Elazığ depremde sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ depremde sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu - Son Dakika

Elazığ depremde sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu

18 dakika önce

Depremde Sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu.

Elazığ depremde sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu, System.String[]

Depremde Sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu

Sivrice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:01 Kaynak: DHA
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