Elazığ depremde sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu - Son Dakika

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Elazığ depremde sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu
18 dakika önce
Depremde Sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:01 Kaynak: DHA
Depremde Sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu
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