Elazığ depremi çevre ülkelerden de hissedildi - Son Dakika
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Elazığ depremi çevre ülkelerden de hissedildi

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,5'lik deprem Suriye, Irak, Gürcistan ve Lübnan'dan hissedildi.

Elazığ depremi çevre ülkelerden de hissedildi, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6,5'lik deprem Suriye, Irak, Gürcistan ve Lübnan'dan hissedildi.


Elazığ'da meydana gelen ve en az 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6,5'lik büyüklüğündeki depremin Suriye, Irak, Gürcistan ve Lübnan'da da hissedildiği kaydedildi. - ERBİL

Suriye, Lübnan, Elazığ, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
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