Elazığ depremi çevre ülkelerden de hissedildi - Son Dakika

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Elazığ depremi çevre ülkelerden de hissedildi
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen 6,5'lik deprem Suriye, Irak, Gürcistan ve Lübnan'dan hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
Elazığ'da meydana gelen 6,5'lik deprem Suriye, Irak, Gürcistan ve Lübnan'dan hissedildi.
Elazığ'da meydana gelen ve en az 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6,5'lik büyüklüğündeki depremin Suriye, Irak, Gürcistan ve Lübnan'da da hissedildiği kaydedildi. - ERBİL
Son Dakika Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Elazığ'daki depremin ardından ünlü isimlerden üst üste paylaşımlar geldi Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi