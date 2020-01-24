Elazığ depremi çevre ülkelerden de hissedildi - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6,5'lik deprem Suriye, Irak, Gürcistan ve Lübnan'dan hissedildi.



Elazığ'da meydana gelen ve en az 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6,5'lik büyüklüğündeki depremin Suriye, Irak, Gürcistan ve Lübnan'da da hissedildiği kaydedildi. - ERBİL