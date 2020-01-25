Elazığ depremi dolayısıyla dayanışma ve başsağlığı mesajları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Elazığ depremi dolayısıyla dayanışma ve başsağlığı mesajları - Son Dakika Ekonomi

Elazığ depremi dolayısıyla dayanışma ve başsağlığı mesajları

11 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla bazı ülkeler başsağlığı mesajı yayımladı.

Elazığ depremi dolayısıyla dayanışma ve başsağlığı mesajları, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla bazı ülkeler başsağlığı mesajı yayımladı.

Deprem, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:48 
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