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Elazığ depremi dolayısıyla dayanışma ve başsağlığı mesajları
11 dakika önce
Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla bazı ülkeler başsağlığı mesajı yayımladı.
Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla bazı ülkeler başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:48
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