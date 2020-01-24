Elazığ depremi Erzincan'da da hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ depremi Erzincan'da da hissedildi - Son Dakika

Elazığ depremi Erzincan'da da hissedildi

21 dakika önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Erzincan'da da hissedildi.

Elazığ depremi Erzincan'da da hissedildi, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Erzincan'da da hissedildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6,8 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Erzincan'da depremi hisseden vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Depremin merkez üstünün Elazığ olduğunu öğrenen vatandaşlar soğuk havanın etkisi ile evlerine geri döndü. Vatandaşlardan birçoğu küçük bir sarsıntı ile kendilerini dışarı attıklarını, depremin merkez üstünün Elazığ olduğunu öğrendiklerini kaydetti.


Erzincan'dan Elazığ'a sağlık ekipleri sevk edildi


Öte yandan Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Erzincan merkez ve ilçelerimizden toplam 5 adet 112 ambulans 2 adet UMKE ekibi olmak üzere 7 ekip yola çıktı. Elazığ'a giden toplam personel sayısının 21 kişi olduğu belirtildi. - ERZİNCAN

Erzincan, Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti
TJK, 6.5'lik depremin ardından Elazığ'daki hipodromu yardıma açtı TRT 2 ekibi Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı Elazığ'daki korkutan depremin ardından ilk kareler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 22:49:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ depremi Erzincan'da da hissedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]