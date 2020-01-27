Elazığ depremi: Evi yıkılanlara 40 bin liralık eşya ve kira yardımı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Elazığ depremi: Evi yıkılanlara 40 bin liralık eşya ve kira yardımı - Son Dakika Dünya

Elazığ depremi: Evi yıkılanlara 40 bin liralık eşya ve kira yardımı

6 saat önce

Elazığ'daki depremin bilançosuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Elazığ Valiliği'nde düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Elazığ depremi: Evi yıkılanlara 40 bin liralık eşya ve kira yardımı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Adbulhamit Gül, Elazığ Valiliğinde ortak bir basın toplantısı düzenledi.


Elazığ'daki depremin bilançosuyla ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek" dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

fahrettin koca, Süleyman Soylu, Murat Kurum, Elazığ, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Onur Air, depremzedeler için 30 liraya sefer düzenleyip gelirlerini AFAD'a bağışlayacak
Depremzedeler TCDD'nin sunduğu tren garındaki vagonlarda kalıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgelerine 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 18:40:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ depremi: Evi yıkılanlara 40 bin liralık eşya ve kira yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]