Son Dakika › Dünya › Elazığ depremi: Evi yıkılanlara 40 bin liralık eşya ve kira yardımı - Son Dakika Dünya
Elazığ depremi: Evi yıkılanlara 40 bin liralık eşya ve kira yardımı
6 saat önce
Elazığ'daki depremin bilançosuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Elazığ Valiliği'nde düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundular.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Adbulhamit Gül, Elazığ Valiliğinde ortak bir basın toplantısı düzenledi.
Elazığ'daki depremin bilançosuyla ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:28
Son Dakika Onur Air, depremzedeler için 30 liraya sefer düzenleyip gelirlerini AFAD'a bağışlayacak Depremzedeler TCDD'nin sunduğu tren garındaki vagonlarda kalıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgelerine 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı