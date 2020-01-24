Elazığ depremi Kahramanmaraş'ta da hissedildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ depremi Kahramanmaraş'ta da hissedildi - Son Dakika

Elazığ depremi Kahramanmaraş'ta da hissedildi

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyülüğündeki deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Elazığ depremi Kahramanmaraş'ta da hissedildi, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyülüğündeki deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi.


Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Deprem anında evlerinde olan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Evlerini terk eden vatandaşlar artçı sarsıntılar ihtimali üzerine sokakta ve araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor. Deprem sonrası otomobilleriyle ana caddelere çıkan vatandaşlar, il genelinde trafik yoğunluğuna neden oldu.


Deprem anı cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş ise, sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi. Eşyaların yere düştüğü evde herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Deprem sonrası sokak çıkan vatandaşlar ise, yaşanabilecek olası sarsıntılara karşı sokakta ve araçlarında bekleyeceklerini söyledi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Deprem, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı 'Robin Hood' bu kez İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini kapattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:12:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ depremi Kahramanmaraş'ta da hissedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]