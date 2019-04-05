Son Dakika Haberleri: Elazığ Depremi Malatya'da da Hasara Yol Açtı

Elazığ Depremi Malatya'da da Hasara Yol Açtı

20 dakika önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 5.2 büyüklüğündeki deprem Malatya'nın Doğanyol ilçesinde de hasara neden oldu.

Elazığ Depremi Malatya'da da Hasara Yol Açtı, System.String[]
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 5.2 büyüklüğündeki deprem Malatya'nın Doğanyol ilçesinde de hasara neden oldu.

Bugün depremden etkilenen Doğanyol ilçesini ziyaret eden Malatya Valisi Aydın Baruş, kurum binaları ve evlerde incelemelerde bulunarak depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İlçe merkezine bağlı mahalleler ve mezralarda hasarlı konutları ve kamu binalarını inceleyen Vali Baruş, ev sahiplerinin güvenli bir ortamda barınabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması için yetkililere talimat verdi.

İlçe merkezinde bulunan bir kahvehanede depremzedelerle bir süre sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Vali Baruş, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Baruş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerince ilçede yapılan ilk tespit sonucunda 46 konutta ve 8 ahırda ağır hasar, 62 konutta ise hafif hasar oluştuğunu söyledi.

Vali Aydın Baruş'a İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural, İlçe Belediye Başkanı Hakan Bay, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:56 Kaynak: İHA

Doğanyol, Elazığ, Malatya, Güncel
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