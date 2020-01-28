Elazığ depremi mobese kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ depremi mobese kamerasında - Son Dakika

Elazığ depremi mobese kamerasında

6 saat önce

ELAZIĞ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Mobese görüntüleri ortaya çıktı.

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ELAZIĞ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde deprem anında birçok kişinin panik içinde binalardan açık alanlara kaçması yer aldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin Mobese kameralarına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Sarsıntının başlamasıyla birlikte birçok kişinin binalardan açık alanlara doğru panik içinde koştuğu görüldü. Kent merkezinde köftecilerin bulunduğu sokaktaki kameraya, deprem ile birlikte iş yerlerinden koşarak çıkanların sağa sola kaçmaları yansıdı. Sarsıntı ile bir binanın kısmen yıkılmasıyla birlikte sokağın toz duman içinde kaldığı da görüldü. Başka bir görüntüde ise yine binaların sallanması ve bir binanın çatı kısmının çökmesi ile caddenin toz bulutuyla kaplandığı görüldü. Mobese kameralarının da sallandığı deprem sırasında vatandaşların sokaklarda yaşadığı panik, sağa sola kaçmaları saniye saniye görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vatandaşların panik içinde binalardan çıkması

-Panik içinde sağa sola kaçmaları

-Bir binanın çatısının çökmesi

-Yollarda yaşanan panik

-Binaların, kameraların sallanması

GÖRÜNTÜLER YURT SIRASINDAN GEÇİLDİ

Haber:  ANKARA,


Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:27 Kaynak: DHA
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